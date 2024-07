Verkopers beboet voor libidoverhogende honing

Negen organisaties hebben een boete gekregen omdat ze honing hadden verkocht die het libido zou verhogen. De stoffen daarvoor mogen niet in levensmiddelen zitten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de hoogte van de bekeuringen niet bekendgemaakt.

Inspecteurs van de NVWA hadden 21 honingproducten gekocht, en in twintig daarvan zaten de stoffen. Het ging om sildenafil en tadalafil. Dit zijn geneesmiddelen die alleen artsen mogen voorschrijven. In een van de producten zat flibanserin, oftewel 'viagra voor vrouwen'. Dit middel is in Nederland niet toegestaan. De stoffen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, waarschuwt de toezichthouder.

De producten hadden namen als Black horse, Jaguar Power, La Luz Honey for Her en Gouttes d'Amour.

De NVWA doet nog onderzoek naar "een grotere handelaar in honingproducten". In een bedrijfsgebouw in Den Haag waren eerder dit jaar meer dan zeshonderd verpakkingen met zulke honingproducten gevonden.