Goedkope Chinese troep wordt duurder: Europese Commissie wil belasting omhoog

Temu, Shein en natuurlijk AliExpress, de Chinese webshops overspoelen met hun goedkope spullen de Europese markt. Dat komt onder meer doordat tot 150 euro belastingvrij mag worden ingevoerd. Daar wil de Europese Commissie nu van af.

Volgens de Financial Times gaat Brussel ook op lagere bedragen belasting heffen. En dat zet zoden aan de dijk, want heel veel producten uit de Chinese webshops kosten bijna niks. Vorig jaar haalden mensen in EU-landen gezamenlijk ruim 2 miljard goederen uit China, die goedkoper waren dan 150 euro.

De kwaliteit van de spullen is dubieus. Zo meldde Radar vorig jaar dat 95 procent van het kinderspeelgoed van Temu een veiligheidsrisico vormt voor kinderen. Ook de arbeidsomstandigheden bij Temu zouden deplorabel zijn. RTL-correspondent in China, Roland Smid, vertelt: "Ze worden beschuldigd van het leveren van onveilige producten die niet aan Europese standaarden voldoen. Ook zou er sprake zijn van dwangarbeid in Temu's toeleveringsketen. Dat gaat om Oeigoeren, een sterk onderdrukte minderheid in China die gedwongen worden in de katoenindustrie te werken. Van dat katoen worden dan weer kleren gemaakt die op Temu te koop zijn."

Daarnaast verzamelt de app veel te veel data van gebruikers. Wie hem downloadt geeft Temu toestemming om software op je telefoon te installeren. Ook de VVD wil van Temu af. Tweede Kamerlid Queeny Rajkowsky eist dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de webwinkel verbiedt. ''Ze lichten consumenten op. Daarom willen wij dat ze per direct worden gesloten. Er moet echt vaart achter worden gezet", zegt ze tegen RTL Nieuws.