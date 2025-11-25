ECONOMIE
Verminder risico op dementie, adviseert Gezondheidsraad

gezondheid
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 11:07
anp251125088 1
DEN HAAG (ANP) - De overheid zou meer moeten doen om het risico te verlagen dat mensen dementie krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door iets te doen tegen hoge bloeddruk, diabetes, roken en overgewicht. Volgens de Gezondheidsraad verhogen die namelijk het risico op dementie. Vooral een lagere bloeddruk verlaagt het risico, aldus de onderzoekers.
Ongeveer 300.000 mensen in Nederland hebben dementie. Dat aantal zal in de komende jaren toenemen door de vergrijzing. Daardoor kost dementie de samenleving ook steeds meer geld. Van elke euro die Nederland aan de zorg uitgeeft, gaat momenteel 10 cent naar de gevolgen van dementie.
Beginnende dementie is soms al te meten voordat mensen zelf de symptomen merken. In het bloed of het hersenvocht kunnen bijvoorbeeld bepaalde eiwitten zitten. Maar het heeft volgens de Gezondheidsraad geen zin om daar nu uitgebreid op te testen. De metingen zijn nog niet betrouwbaar genoeg voor een vroege diagnose. Bovendien is er geen behandeling mogelijk om de ziekte te vertragen of te stoppen, aldus de raad. Patiënten kunnen hooguit hulp krijgen om de symptomen te verminderen en te leren omgaan met hun aandoening.
