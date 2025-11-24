Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

Iedereen buiten de VS vreest dat Donald Trump Oekraine en Europa nu definitief uitlevert aan Poetin.

Maar Mark Rutte staat meer dan ooit als een man achter hem.

Trump is de grote Vredesstichter van onze tijd, meent Rutte . Over de hele wereld heeft hij strijdende partijen bijeen gebracht. En dit wordt zijn mooiste prestatie. Nog mooier dan het vele goeds dat Trump Gaza heeft gebracht. Kijk de video over hoe de Navo -chef weerwoord biedt aan Trump.

Rutte zegt:

"Het begint met een president, president Trump, die hier een einde aan wil maken, zoals hij deed met Pakistan, India, zoals hij met succes heeft gedaan in Gaza, en zoals hij heeft gedaan met het in principe elimineren van de nucleaire capaciteiten van Iran, wat hij heeft gedaan tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dit is dus een president die echt wereldwijd vrede aandringt.

Dit is een moeilijke. Dat zei hij. Hij zei dat dit een van de gemakkelijkere zou zijn. Nee, het was niet waar. Het is een van de moeilijkere. Maar ik weet zeker dat we dit voor elkaar krijgen. En gisteren was een belangrijke stap, en natuurlijk zullen er de komende dagen meer stappen volgen."