ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne wil nog voor eind november naar VS voor deal met Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 10:59
anp251125086 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump moeten elkaar nog voor het einde van november ontmoeten, zegt de Oekraïense veiligheidsadviseur en onderhandelaar Roestem Oemjerov. Hij spreekt van de "laatste stappen" die moeten leiden tot een overeenkomst die een einde maakt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Afgelopen weekend spraken Europese bondgenoten in Genève over een mogelijk vredesplan. Volgens Amerikaanse media vindt daarnaast een ontmoeting plaats in Abu Dhabi tussen Dan Driscoll, topman bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, en een Russische delegatie. Een datum voor nieuwe onderhandelingen is nog niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-542090915

De droevige staat van het VK: een op de drie kinderen leeft in armoede

Loading