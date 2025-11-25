Oekraïne wil nog voor eind november naar VS voor deal met Trump

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump moeten elkaar nog voor het einde van november ontmoeten, zegt de Oekraïense veiligheidsadviseur en onderhandelaar Roestem Oemjerov. Hij spreekt van de "laatste stappen" die moeten leiden tot een overeenkomst die een einde maakt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Afgelopen weekend spraken Europese bondgenoten in Genève over een mogelijk vredesplan. Volgens Amerikaanse media vindt daarnaast een ontmoeting plaats in Abu Dhabi tussen Dan Driscoll, topman bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, en een Russische delegatie. Een datum voor nieuwe onderhandelingen is nog niet bekend.