Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

Opgedroogde tomatensaus en ontplofte béchamel lijken na een paar dagen wachten met industrielijm aan de wanden van je magnetron te zijn verankerd. De standaardreactie is dan om een schuursponsje te pakken, wat doorgaans resulteert in vijftien minuten intensief werk, een pijnlijke onderarm en een magnetron die er nog steeds betreurenswaardig uitziet.

Er is een betere manier. Plaats gewoon een hittebestendige kom met water in de magnetron en voeg een schijfje citroen of een scheutje azijn toe. Zet de magnetron op volle kracht voor drie tot vijf minuten en laat het geheel daarna nog een tiental minuten staan. Die laatste stap is cruciaal voor het beste resultaat. Vervolgens veeg je alles moeiteloos weg met een doek.

Pas wel op. Water in een magnetron heeft iets nodig om tegen te koken zoals een ruw oppervlak of een onzuiverheid. Dit heet een nucleatiepunt. Zonder zo'n punt kan het water wat wetenschappers "superheet" worden. Het wordt dan heter dan 100 graden Celsius zonder te borrelen, totdat je de kom aanraakt en het plotseling op explosieve wijze begint te overkoken.

Veilige manier om schoon te maken

Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook ineffectief voor je schoonmaakproject. Voor het beste resultaat is een rustige, gelijkmatige stoomproductie nodig. Een citroenschijf werkt uitstekend omdat het vezelige vruchtvlees talloze nucleatiepunten biedt. Een houten lepel doet hetzelfde.

Stoom condenseert op alle oppervlakken, ook die vervelende hoekjes waar je hand niet komt. Het dringt door in microscopische poriën en barstjes waar vuil zich verstopt. Bovendien zijn er geen chemicaliën die je inademt zodra je de magnetrondeur opent. Alleen water, stoom en eventueel een vleugje citroen. En het mooiste? Deze methode vereist geen dure producten, geen speciale gereedschappen en vrijwel geen fysieke inspanning.