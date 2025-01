Vezelrijke voeding kan beschermen tegen voedselvergiftiging

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge hebben een verband ontdekt tussen onze voeding en de weerstand tegen voedselvergiftiging. Het geheim ligt in het eten van voldoende vezels.

De onderzoekers bestudeerden de darmflora (het geheel van bacteriën in onze darmen) van maar liefst 12.000 mensen uit 45 verschillende landen. Ze ontdekten dat een bepaalde darmbacterie, Faecalibacterium genaamd, een cruciale rol speelt bij het tegengaan van ziekteverwekkende bacteriën die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.

Deze beschermende Faecalibacterium-bacteriën gedijen uitstekend op voedingsvezels die we binnenkrijgen via volkorenbrood, groenten en peulvruchten. Ze zetten deze vezels om in nuttige stoffen die op hun beurt de groei van schadelijke bacteriën, zoals E.coli, tegengaan.

Steeds meer resistentie tegen antibiotica

Dit inzicht is extra belangrijk omdat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Preventie wordt daardoor steeds belangrijker. Een gezonde darmflora, gevoed door voldoende vezels, kan dus helpen bij het voorkomen van voedselvergiftiging.

De gemiddelde Nederlander krijgt momenteel slechts 21 gram vezels per dag binnen, terwijl de aanbeveling minstens 25 gram is voor vrouwen en 30 gram voor mannen. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan een half miljoen mensen te maken met voedselvergiftiging. Voor de meesten blijft het bij milde klachten, maar er overlijden ook soms mensen aan de gevolgen.

Wat is voedselvergiftiging?

Voedselvergiftiging ontstaat wanneer je ziek wordt door het eten van voedsel dat is besmet met ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, parasieten of hun gifstoffen. Bekende veroorzakers zijn bijvoorbeeld Salmonella, E.coli en Listeria. Symptomen variëren van milde klachten zoals misselijkheid, braken en diarree tot ernstigere complicaties, vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen of mensen met een zwakke weerstand.

Bij voedselvergiftiging is het belangrijk om goed gehydrateerd te blijven. Meestal verdwijnen de symptomen binnen enkele dagen, maar bij ernstige klachten zoals bloed in de ontlasting, hoge koorts of hevige buikpijn, is het belangrijk om snel medische hulp in te schakelen.

Bron: Daily Mail