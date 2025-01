Zo kom je van die irritante vliegjes op je huisplanten af

Kleine vliegjes die rond je kamerplanten zwermen: het is een bekend probleem waar veel plantenliefhebbers mee worstelen. De Britse krant The Guardian publiceerde een artikel van plantenexpert Gynelle Leon met praktische oplossingen voor dit vervelende verschijnsel.

De kleine plaaggeesten blijken rouwvliegjes te zijn, die vaak verward worden met fruitvliegjes. Het verschil zit hem in waar ze op afkomen: deze minuscule insecten zijn dol op vochtige potgrond. Ze komen meestal je huis binnen via nieuwe potgrond of pas gekochte planten. Vooral planten die van nature veel water nodig hebben, zoals varens, zijn een favoriete prooi.

Wat veel mensen niet weten, is dat deze vliegjes hun eitjes leggen in de bovenste laag van de aarde. De larven die daaruit komen, voeden zich met schimmels in de vochtige grond. Dit verklaart meteen waarom overmatig water geven het probleem alleen maar erger maakt.

Plaats besmette planten in quarantaine

Een eenvoudige preventieve maatregel die door Leon wordt aangeraden, is om de bovenste laag van de potgrond te bedekken met steentjes of zand. Dit maakt het voor de vliegjes moeilijker om hun eitjes te leggen.

Als ze dat toch al hebben gedaan, is een belangrijke eerste stap het isoleren van besmette planten door ze in quarantaine te plaatsen. Laat ook de bovenste laag van de potgrond tussen gietbeurten door goed opdrogen om de vliegjes minder kansen te geven.

Andere biologische middelen

Voor biologische bestrijding kun je nematoden inzetten: kleine bodemdiertjes die de larven bestrijden zonder schade aan de plant te veroorzaken. Ook neemolie is een effectief en natuurlijk middel om de grond te behandelen.

Tot slot kan het helpen om je planten van onderaf water te geven, bijvoorbeeld door water in de onderschotel te gieten. Dit houdt de bovenste laag van de aarde droger, wat de vliegjes minder kansen biedt om zich te vermenigvuldigen.

Bron: The Guardian