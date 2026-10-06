ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS willen meer informatie van Rusland na zorgen over pest

gezondheid
door anp
anp061026131 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen na de onrust over de dood van een laboratoriummedewerkster. Zij werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes werden bestudeerd en over haar doodsoorzaak bestaat onduidelijkheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei in IJsland dat zijn land alle ontwikkelingen nauwlettend volgt.
Na de dood van de vrouw in de regio Irkoetsk waren er berichten dat ze mogelijk aan de pest stierf. Rubio zei dat zijn land de Russische autoriteiten kan helpen als de situatie ernstiger blijkt te zijn dan tot dusver is toegegeven. Eerder noemde de Amerikaanse president Donald Trump het voorval al een "groot probleem" voor Rusland.
De Russische autoriteiten benadrukken juist dat de situatie onder controle is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg te horen dat er geen gevallen van de pest bekend zijn in de stad Irkoetsk. De WHO schatte het risico voor Irkoetsk zelf in als "gematigd tot laag".
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Iedereen denkt dat de kleine spaarder is gered, maar wie vóór 1 januari wil schenken, moet naar 2027 kijken

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

Gegenereerde afbeelding

Inbrekers zoeken eerst hier: de verstopplekken die je beter kunt vergeten

generated-image (8)

Wie altijd te laat komt, is meestal niet onbeleefd

Loading