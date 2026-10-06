VS willen meer informatie van Rusland na zorgen over pest

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen na de onrust over de dood van een laboratoriummedewerkster. Zij werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes werden bestudeerd en over haar doodsoorzaak bestaat onduidelijkheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei in IJsland dat zijn land alle ontwikkelingen nauwlettend volgt.

Na de dood van de vrouw in de regio Irkoetsk waren er berichten dat ze mogelijk aan de pest stierf. Rubio zei dat zijn land de Russische autoriteiten kan helpen als de situatie ernstiger blijkt te zijn dan tot dusver is toegegeven. Eerder noemde de Amerikaanse president Donald Trump het voorval al een "groot probleem" voor Rusland.

De Russische autoriteiten benadrukken juist dat de situatie onder controle is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg te horen dat er geen gevallen van de pest bekend zijn in de stad Irkoetsk. De WHO schatte het risico voor Irkoetsk zelf in als "gematigd tot laag".