In juni 2025 leek een flacon Hugo Man op Schiphol een buitenkansje: 30 euro in plaats van de 70 euro die het prijskaartje als vergelijking gaf. Bij Kruidvat en Trekpleister kostte die geur toen óók 30 euro. Alleen was de fles daar bijna twee keer zo groot.

Bij parfum loont het dus om even te rekenen. Voor drie andere aankopen hoef je niet eens prijzen te vergelijken: die kun je bij het inpakken al van je boodschappenlijst schrappen.

Een flesje water na de controle

Drink je fles leeg vóór de veiligheidscontrole op Schiphol, maar gooi hem niet weg. De lege fles mag mee in je handbagage. Na de controle kun je hem weer vullen bij een van de tappunten bij de toiletblokken. Daarvoor hoef je dus niet in de rij bij de kiosk.

Een snack voor onderweg

Wie zin heeft om op Schiphol te lunchen, moet dat vooral doen. Maar koop je een zak koekjes alleen omdat je denkt dat je geen eten door de controle mag meenemen? Stop die koekjes dan thuis al in je tas.

Let wel op het verschil tussen vast en smeerbaar. Een pak crackers mag mee; een pot pindakaas valt onder de vloeistoffenregels. Voor die pot telt de capaciteit van de verpakking, niet hoeveel pindakaas er nog op de bodem zit.

Een reisflesje shampoo

Voor een weekend weg hoef je geen miniatuur van je eigen shampoo te kopen. Vul thuis een reisflesje van maximaal 100 milliliter en stop het bij je andere vloeistoffen in een doorzichtig, hersluitbaar literzakje. Kies een flesje waarop de inhoudsmaat staat. Een bijna lege shampoofles van 250 milliliter is dus geen alternatief voor een vol flesje van 100.

Parfum omdat er ‘dutyfree’ op de gevel staat

Vlieg je van Amsterdam naar Barcelona, dan koop je dat geurtje niet belastingvrij. De meeste winkeliers op Schiphol rekenen reizigers met een bestemming binnen en buiten de EU dezelfde prijs. Het woord ‘dutyfree’ vertelt je dus niet wat dezelfde flacon bij de drogist kost.

Schiphol verwijderde in 2025 de misleidende prijskaartjes uit de parfumwinkels. De les van die fles Hugo Man blijft bruikbaar: zoek op je telefoon naar precies dezelfde geur en uitvoering. Vergelijk eau de toilette met eau de toilette en reken bij verschillende flesmaten de prijs per 100 milliliter uit. Dán weet je of je een koopje in handen hebt.

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