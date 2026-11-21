Je staat in de supermarkt en twijfelt: een bos verse spinazie of een zak uit de vriezer? Je eerste ingeving zegt waarschijnlijk vers. Volgens het Voedingscentrum maakt het niet uit: groente uit blik of pot en diepvriesgroente bevatten evenveel voedingsstoffen als onbewerkte groente. Verse groente en diepvriesgroente staan in de Schijf van Vijf.

Het verschil zit dus niet in de vriezer. Het zit op het etiket.

Marie Claire schreef daar op 18 november over en nam spinazie als voorbeeld. Wij kijken ook naar de groenten die nu volop in de winkel liggen: spruitjes en boerenkool. Daarbij zetten we naast elkaar wat je per kilo betaalt.

Waarom de vriezer niet onderdoet

Verse groente uit de supermarkt komt niet rechtstreeks van het land. Levensmiddelentechnoloog Matthijs Dekker van de universiteit in Wageningen zegt tegen Bionieuws dat verse groente van de supermarkt vaak weken en soms zelfs maanden oud is, waardoor ze tot wel 40 procent van de oorspronkelijke voedingsstoffen zijn verloren. Diepvries- en blikgroente worden vaak kort na de oogst verwerkt. Daardoor bevatten deze soms zelfs meer voedingsstoffen dan de tegenhangers van de versafdeling als ze eenmaal op ons bord liggen.

Dekker is wel iets voorzichtiger dan het Voedingscentrum. Hij noemt verse, lokaal geteelde groente het gezondst, en over pot en blik zegt hij: "Groente uit de diepvries en uit pot doen niet veel onder: conservegroenten bevatten na verwerking nog ongeveer 70 procent van de gezonde stoffen." Bij het verhitten in de pot kunnen volgens hem voedingstoffen die gevoelig zijn voor hitte, zoals vitamine C en bepaalde B-vitamines, deels afbreken.

Spinazie: 0,05 tegenover 0,42 gram zout

Bij spinazie zie je meteen waar het misgaat. Het Voedingscentrum zet de cijfers per opscheplepel van 80 gram op een rij:

Diepvriesspinazie: 0,2 gram vet, waarvan 0 gram verzadigd vet, en 0,05 gram zout

Spinazie à la crème: 35 kcal energie, 2,4 gram vet, 1,2 gram verzadigd vet en 0,42 gram zout

Dat is ruim acht keer zoveel zout. Het Voedingscentrum is daar duidelijk over: groente à la crème uit de diepvries of uit een pot staat niet in de Schijf van Vijf, omdat er meer vet en zout in zit dan in gekookte groente.

Spruitjes: diepvries is vaak goedkoper

De gewone diepvriesspruitjes van Albert Heijn kosten € 2,64 per kilo voor een zak van 450 gram. Op het etiket staat alleen spruiten, waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram. Ook bij de diepvriesspruitjes van Bonduelle staat er niets anders op de ingrediëntenlijst, maar die zijn met € 5,48 per kilo ruim twee keer zo duur.

Verse spruitjes kun je goedkoper krijgen, maar dan moet je ze zelf schoonmaken. Volgens vergelijkingssite Allesupers kost een zak van 500 gram bij Albert Heijn € 1,49, dat is € 2,98 per kilo. In de Bonus van week 46 was dat € 0,89, € 1,78 per kilo. Kies je voor geschoonde spruitjes, dan betaal je bij Albert Heijn en Plus € 7,40/kg.

Boerenkool uit pot: kijk naar het uitlekgewicht

Boerenkool uit pot is handig voor de stamppot, maar er zit wat bij. Bij Hak staat op de pot: Boerenkool, water, zeezout. Dat is 0.20 Gram zout per 100 gram. Volgens het Voedingscentrum staat alles waar wél suiker of zout aan is toegevoegd dus niet in de Schijf van Vijf.

Ook de prijs per kilo zegt niet alles. Bij Plus kost een pot van 680 gram per kilo €4.99. Maar uitlekgewicht: 470.0 Gram, de rest is vocht. Reken je met wat er echt aan boerenkool in zit, dan betaal je bij een prijs van €3,39 ongeveer €7,21 per kilo. Gesneden verse boerenkool van Jumbo kostte volgens Supermarktscanner 1.99 (6.63/kg) voor 300 gram.

Het grootste verschil zit in de kant-en-klare stamppot. Volgens het Voedingscentrum zit in een portie van 400 gram kant-en-klare stamppot boerenkool 10 g verzadigd vet en 3,45 g zout. In 1 bord (400 gram) stamppot boerenkool zonder vlees zit 0,17 gram zout. Bovendien is hij duur: de verse stamppot boerenkool van Albert Heijn kostte 5.99 (11.63/kg).

Hierop let je op het etiket

Staat er op de ingrediëntenlijst alleen de groente? Dan zit je goed, vers of bevroren.

Staat er zout, zeezout of suiker bij? Dan valt het product volgens het Voedingscentrum buiten de Schijf van Vijf.

Staat er à la crème, room of saus op? Dan krijg je er verzadigd vet en extra zout bij.

Bij pot en blik: reken de prijs per kilo om naar het uitlekgewicht.

Voor groente uit pot of blik geeft het Voedingscentrum ook een tip voor het koken: het is aan te raden groente uit blik of pot kort te verwarmen totdat het water kookt.

Dus?

Een gewone zak diepvriesgroente is net zo gezond als vers en vaak goedkoper. Het gaat pas mis bij room, saus en zout. Welke groente zelf de meeste vitamines levert, lees je in Boerenkool of spruitjes: welke wintergroente is gezonder? en Bloemkool of broccoli: welke van de twee is gezonder?