Een boerengezin had van 2019 tot en met 2023 gemiddeld 82.320 euro per jaar te besteden. Voor alle Nederlandse huishoudens lag dat gemiddelde op 49.880 euro. Dat scheelt ruim 32.000 euro per jaar. Wie daaruit concludeert dat een boer zo’n 2.700 euro per maand méér verdient dan een werknemer, vergelijkt alleen de verkeerde dingen.

De bedragen zeggen iets over wat er bij een heel huishouden binnenkomt, na aftrek van onder meer belastingen en premies. Het loon van een partner met een baan buiten de boerderij telt dus mee. En aan de andere kant van de vergelijking staan niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook mensen die alleen wonen. Het gaat om inkomen per huishouden, niet per persoon of per gewerkt uur.

Wat er buiten het erf wordt verdiend

Hoe belangrijk die andere inkomsten zijn, zie je het best bij de kleinste landbouwbedrijven. Daar leverde een baan buiten het bedrijf gemiddeld méér op dan de onderneming zelf: 42 procent van het fiscale gezinsinkomen kwam uit loon, tegenover 40 procent uit de onderneming. De rest kwam uit pensioenen en uitkeringen. Bij de grootste bedrijven was de verhouding heel anders: daar kwam 78 procent uit de onderneming zelf.

Ook achter het gemiddelde van 82.320 euro gaan flinke verschillen schuil. Van elke honderd agrarische huishoudens hadden er gemiddeld elf minder dan 30.000 euro per jaar te besteden. Tegelijkertijd kwamen er zeventien boven de 120.000 euro uit. Onder alle Nederlandse huishoudens haalde maar 3,2 procent dat laatste bedrag. Een inkomen boven de ton is dus niet het hele verhaal, maar de groep aan de bovenkant trekt het gemiddelde wel omhoog.

Waarom een laag inkomen nog geen armoede is

Dat onderscheid is van belang voor de vraag waarmee het onderzoek begon. In de Tweede Kamer lag een motie van Caroline van der Plas. Daarin stond dat jaarlijks een derde van de land- en tuinbouwbedrijven een gezinsinkomen onder de lage-inkomensgrens had. Betekende dit dat één op de drie boerengezinnen in armoede leefde?

Nee. De oudere cijfers gingen over het inkomen van de ondernemer en diens partner. De armoedemeting kijkt naar alle leden van het huishouden én naar wat zij achter de hand hebben. Houdt een gezin na de vaste lasten te weinig over voor de basisbehoeften, dan telt ook de financiële buffer mee. Twee gezinnen met hetzelfde inkomen kunnen daardoor aan verschillende kanten van de armoedegrens uitkomen. Spaargeld en ondernemingsvermogen tellen bij die berekening mee, de waarde van de eigen woning niet.

Zo leefde in de onderzochte jaren gemiddeld 0,7 procent van de agrarische huishoudens in armoede, ongeveer vierhonderd huishoudens per jaar. Landelijk was dat 5,5 procent. Het verschil is aanzienlijk. Maar het beantwoordt een andere vraag dan wat een boer met boeren verdient. Een salaris van buiten het erf kan thuis de rekeningen helpen betalen zonder dat het boerenbedrijf zelf een euro winstgevender wordt.

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