Je trekt je favoriete witte T-shirt uit de was. Het ruikt fris, maar onder de mouwen zitten nog steeds twee gele kringen. Voordat je de machine een standje heter zet, kun je beter het waslabel bekijken. Niet het getal in het teiltje, maar het driehoekje vertelt je wat je tegen die vlekken kunt proberen.

Wat het driehoekje je vertelt

Is de driehoek leeg of staan er twee schuine strepen in? Dan mag je een vlekverwijderaar met actieve zuurstof gebruiken. Bij twee strepen mag zuurstofbleek wel, maar chloorbleek niet. Staat er een kruis door de driehoek, laat dan ook de zuurstofbleek staan, zelfs als het shirt spierwit is.

Mag je het middel gebruiken? Behandel dan de okselplekken vóór het wassen. Houd de inwerktijd op de verpakking aan en was het shirt daarna volgens het waslabel. Kies bij een gekleurd shirt een middel voor de bonte was en probeer het eerst aan de binnenkant van een zoom. Zo zie je of de kleur het houdt zonder dat de proefplek in het oog springt.

Waarom juist onder de oksels?

Het zweet dat bij het sporten over je voorhoofd loopt, bestaat vooral uit water en wat zout. Onder je oksels zitten ook klieren die zweet met vetten en eiwitten afgeven. Die resten kunnen in de stof achterblijven. Ook aluminiumzouten uit een antitranspirant kunnen aan de gele verkleuring bijdragen.

En die gele rand langs de kraag van je overhemd? Daar speelt vooral talg uit je nek mee. De vlekken lijken op elkaar, maar hebben dus niet helemaal dezelfde oorzaak.

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