DEN HAAG (ANP) - Hero roept een partij blikjes fruitsap appel terug omdat er cafeïne in kan zitten, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag. Het gaat om blikjes appelsap die ten minste houdbaar zijn tot 28-04-2026. Volgens Hero is er geen acuut gezondheidsrisico, "maar uit voorzorg roepen we deze batch terug".

Het sap is onder meer verkocht bij de Makro, Sligro en Hanos.