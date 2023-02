5 buitengewoon slechte redenen om te trouwen

Voor heel veel mensen is het huwelijk geen pretje. Een deel van hen breekt daarom de voor altijd bedoelde vereniging toch voortijdig op, een ander deel tobt door tot de dood hen scheidt. Een oorzaak is dat veel mensen trouwen om de verkeerde reden.

Relatiecoach Jill P. Weber , Ph.D geeft 5 slechte drijfveren om te trouwen.

1. Trouw niet om iets te bewijzen.

Het misverstand is hardnekkig dat je pas bent geslaagd als je een relatie hebt, en liefst getrouwd bent. Dat is feitelijk niet waar. Solo ben je (gemiddeld) gelukkiger dan in een matige relatie. Trouw dus niet om te bewijzen dat je bij de gelukkige, geslaagde mensen hoort

2. Trouw niet om voor iemand te zorgen of om verzorgd te worden.

3. Trouw niet om je eigenwaarde te voelen .

Eindelijk ontmoet je de mens (m/v) van je dromen . Ze zijn alles wat je niet bent en je voelt je beter dan ooit over jezelf. Eindelijk ben je oke.

Als je dat voelt, denk dan nog eens diep na. Een ander is een ander en maakt jou niet waardevoller. Dat kan een ander nooit. Je moet pas aan een relatie beginnen als je oke bent met jezelf.

4. Trouw niet omdat de klok tikt

Je bent al lang op zoek naar de ware, al je vrienden zijn getrouwd en jij nog altijd niet. Dat is geen reden om met iemand te trouwen die je 8 jaar geleden nog stom zou hebben gevonden. Als je trouwt omdat het moet vanwege je leeftijd ligt een ramp te wachten.

5. Trouw niet om eindelijk een leuke familie te hebben

We hebben lang niet allemaal een leuke jeugd gehad en/of een aardige familie. Daar kun je naar verlangen. Maar je krijgt geen leuke familie door met iemand te trouwen vanwege diens leuke familie.

Een slecht huwelijk is akelig, een scheiding meestal ook onaangenaam. Dat kun je beide voorkomen door niet om de verkeerde reden te trouwen