In deze landen worden de meeste buitenechtelijke kinderen geboren

Een kind krijgen zonder getrouwd te zijn, vroeger was het ondenkbaar. Een moetje, zo heette een huwelijk dat in allerijl werd gesloten om toch nog met een boterbriefje op het nachtkastje te kunnen bevallen. Nu wordt in Nederland meer dan de helft van de kinderen geboren zonder dat de ouders getrouwd zijn.

Nieuwe cijfers van Eurostat laten zien dat in Frankrijk de meeste kinderen buiten het huwelijk worden geboren, namelijk ruim 60 procent. In Griekenland daarentegen is negen op de tien kinderen zoon of dochter van getrouwde ouders. Nederland staat met bijna 52 procent nog net in de top 10.