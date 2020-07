Vergeet die witte sportsokken: hier draait het echt om in een relatie

Je zoekt die ene soulmate, de levensgezel die perfect bij je past en ook nog humor heeft en er goed uitziet? Laat het gaan, volgens onderzoek is het niet bepalend voor de kwaliteit van je relatie.

Onderzoekers analyseerden data van 11.000 koppels en identificeerden de belangrijkste voorspellers voor een goede relatie. Opmerkelijke conclusie: geluk in de liefde draait om heel andere dingen dan de eigenschappen van je partner.

Opgebouwde relatie

Hoe gelukkig je bent met je relatie wordt veel meer bepaald door wat je samen hebt opgebouwd en minder door individuele karaktereigenschappen, leeftijd of geslacht. “Relationele variabelen waren twee tot drie keer zo belangrijk als individuele kenmerken,” zegt hoofdonderzoeker en psycholoog Samantha Joel van Western University in Canada. “Het meest verrassende is dat wanneer alle relatiespecifieke kenmerken in orde zijn, individuele verschillen naar de achtergrond verdwijnen.”

Weinig conflict

Belangrijkste kenmerken van een goede relatie: de mate waarin je denkt dat je partner voor altijd bij je wil blijven, de mate waarin jij blij bent met je partner in je leven, seksuele tevredenheid en het ontbreken van conflict.

De individuele eigenschappen die, weliswaar in minder mate, bepaalden hoe goed een relatie is, zijn tevredenheid met het leven, afwezigheid van depressies en andere negatieve gevoelens en geen bindingsangst hebben of angst om relaties aan te gaan in het algemeen. “Maar als mensen toch een stabiele relatie weten op te bouwen, vol wederzijdse waardering en met weinig conflict dan maken deze individuele risicofactoren weinig uit,” klinkt het in de studie, die in PNAS verscheen.

Gedeelde normen

“Het maakt echt duidelijk dat de persoon die we uitkiezen lang niet zo belangrijk is als de relatie die we opbouwen,” legt Joel uit aan Inverse. “De dynamiek die je samen hebt – de gedeelde normen, grapjes en ervaringen – het is zoveel belangrijker dan de individuele eigenschappen van een persoon.”