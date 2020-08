Heeft je relatie het zwaar in coronatijd? Zo kun je een breuk voorkomen

Een echte scheidingspiek door corona is in Nederland nog niet te zien, maar dat komt vermoedelijk doordat koppels een breuk uitstellen. In andere landen loopt het aantal echtscheidingen al wel op. Niet gek, vinden relatie-experts. Bij RTL Nieuws geven ze tips hoe je er toch nog samen uit kunt komen.

Financiële gevolgen

Saskia Braun van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) legt uit: “We horen van mensen die willen scheiden, maar dat op dit moment lastig vinden vanwege de financiële onzekerheid. Scheiden an sich is al een ingewikkeld proces waar veel emoties bij komen kijken, maar het heeft ook financiële gevolgen. Als je geen zekerheid hebt over je baan, denk je wel twee keer na voordat je die stap zet. We denken dat mensen daarom wat voorzichtiger zijn. Maar op een gegeven moment wordt de kwaliteit van de relatie toch belangrijker dan het financiële, en dan gaan mensen hun eigen geluk boven het geld verkiezen.”

Relatietest

“Een periode als deze is hoe dan ook een test voor je relatie, en die kan goed of slecht uitvallen”, zegt relatietherapeut Marcelino Lopez, bekend van Married at First Sight. “Tijdens een crisis, zoals corona, worden onderlinge spanningen of verschillen uitvergroot, juist omdat je nu veel samen bent en van elkaar op aan moet kunnen. Achterliggende issues die partners normaal kunnen vermijden omdat ze ieder hun eigen leventje leiden, komen nu bovendrijven. En je hebt minder uitlaatkleppen om even uit elkaar te zijn als het te veel wordt.”

Communiceren

Toch adviseert hij om niet te snel de handdoek in de ring te gooien. “Vaak is er nog verbetering mogelijk terwijl de partners, of een van hen, het al hebben opgegeven. Er blijkt meer ruimte dan partners verwachten.”

Hoe je toch nog tot een oplossing komt? Communiceren is vaak het sleutelwoord. “Voor de liefde is het altijd goed, helemaal als het niet lekker loopt, om echt naar elkaar te luisteren, zonder meteen defensief te worden en elkaar van alles te verwijten”, zegt Lopez. “Wat willen en verwachten jullie nou écht van elkaar? En in welke mate kunnen en willen jullie dat elkaar geven? Ontevreden stellen communiceren meestal alleen nog op klagende, verwijtende manier. ‘Je neemt me niet serieus’, ‘je doet nooit de afwas’, ‘je doet alleen maar leuke dingen met je vrienden’, enzovoorts. Klagen en verwijten – hoe logisch ook – zijn de doodsteek voor de liefde. Elk verwijt roept een tegenverwijt op. Zo ontstaat een draaikolk die alle liefde het afvoerputje in sleurt.”

Zijn gouden communicatietips komen in het kort hierop neer: Wees duidelijk over je wensen en behoeftes en verwacht niet dat de ander wel begrijpt wat je bedoelt. Breng je boodschap niet klagend en vol verwijten, maar helder en vriendelijk.