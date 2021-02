Het verschil tussen liefde en lust

Je voelt je sterk tot iemand aangetrokken. Maar wat trekt er zo: liefde of lust?

Psychologe Theresa Dinonato, relatie-expert, hoe je kunt zien of het lust is of liefde.

Liefde geeft je iets als je steun nodig heb

“Er zijn drie krachten die een relatie op gang kunnen brengen. Lust kan de drijfveer zijn die ons drang tot relaties aanmoedigt, aantrekking kan ons helpen onderscheid te maken tussen meer of minder wenselijke partners, en liefde kan ons dicht bij geschikte anderen houden. Liefde is vooral belangrijk als we verdrietig of bang zijn of op een andere manier steun nodig hebben.

2.Liefde dwingt eerlijkheid af.

Als we ons veilig voelen – we weten dat iemand van ons houdt en dat die er voor ons zal zijn – gedragen we ons authentieker. Als we iemands betrouwbaarheid in twijfel trekken, bang zijn dat ze ons zullen verlaten, of denken dat ze er misschien niet zijn wanneer we ze nodig hebben, zijn we eerder geneigd te liegen of te bedriegen. Met andere woorden, het voelen van veilige liefde in een relatie verhoogt de authenticiteit.

3.Liefde maakt de weg vrij voor opoffering.

Je eigen belangen af en toe opofferen voor een ander is niet leuk: het gaat om het opgeven van iets waardevols zoals tijd, of geld. Bij liefde zie je die bereidheid. Bij lust veel minder

4. Liefde verandert de effecten van seks.

Seks kan het welzijn stimuleren, maar deze link is het sterkst in de context van liefde. Onderzoek toont aan dat het verband tussen de frequentie van seks en belangrijke maatstaven voor welzijn (bijv. tevredenheid met het leven, positieve emoties / stemming) vooral afhangt van genegenheid Genegenheid is een positieve op anderen gerichte emotie die zorg en bezorgdheid inhoudt; het is meer op liefde gericht dan puur op lust.

5. De liefde kan duren.

Gevoelens van seksuele aantrekking kunnen vrij snel verdwijnen, maar liefde is een ander verhaal. Vanuit een evolutionair standpunt is romantische liefde geen emotie: het is een drive, een krachtige, vasthoudende drive Romantische liefde geeft haar greep niet gemakkelijk op. Wetenschappers begrijpen dat de kracht van romantische liefde gebaseerd is op het dopaminerge systeem, een beloningssysteem in de hersenen. Liefde ervaren is op biologisch niveau zeer bevredigend. De bijbehorende dopamine- afgifte versterkt het nastreven van romantische liefde.