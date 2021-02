Het duikt op bij dating-apps: ‘covid gevaccineerd’

In Engeland is het al gewoon aan het worden: op datingsites voegen zoekende mensen toe dat ze gevaccineerd zijn. Of veranderen hun schuilnaam zelfs in Vaccinated x 2 of Vaccinated.

En volgens de Washington Post werkt het. Dat wil zeggen: je krijgt extra reacties als je beweert gevaccineerd te zijn.

Maar werkt het ook tegen Covid-overdracht? Dat weet niemand. Vast staat dat de kans dat je zelf covid krijgt als je de volledige vaccinatie hebt miniem is. Vast staat ook dat de kans dat je het overdraagt aan anderen kleiner is geworden.

Ravina Kullar, epidemioloog: “Seksueel contact hebben met iemand die je niet kent, ook al is (of zegt) hij of zij gevaccineerd, is een riskante beslissing en kan jullie beiden een hoog risico geven op covid-19 bieden.”

Er zijn ook andere onbekende factoren: hoe goed zullen de vaccins werken tegen de nieuwe, meer besmettelijke varianten, vooral de varianten die voor het eerst werden geïdentificeerd in Zuid-Afrika?

Maar, schrijft de Washington Post, als de nood aan seks hoog is, dan kun je het beter doen met een gevaccineerd persoon, dan met iemand die dat niet is.