Hoe technologie seks zal veranderen

Ook seks en intimiteit zullen diep worden beïnvloed door technologie. Er zullen seksrobots komen en misschien zelfs orgasme-implantaten, maar ook mogelijkheden voor intimiteit op afstand, volgens Justin Lehmiller, een sociaal psycholoog en onderzoeker aan het Kinsey Institute in de Wall Street Journal.

Bij sekstech gaat het om seksspeeltjes, draagbare apparaten, virtual reality en robots. Het heeft het vermogen om ons leven leuker te maken, ons te helpen onze seksualiteit te verkennen en intimiteit en verbinding met onze partners te stimuleren.

De grote zorg is privacy. Want sekstech levert data op en data worden vroeger of later gekraakt.

Hoewel er al producten nu op de markt zijn, zijn die erg duur, zegt dr. Lehmiller, die verwacht dat het in de komende 10-20 jaar op grotere schaal zal worden verspreid.

Sommige speeltjes gaan over intimiteit, niet alleen over seks. Robots kunnen uw hand vasthouden of ander geruststellend gedrag vertonen. Er zijn al apparaten zoals de Kissenger, waarmee je een kus op afstand naar je partner kunt sturen. Je legt je lippen tegen een kunstmatige mond en kust deze en de eigenschap van die kus wordt overgedragen op het apparaat van je partner. Er is een kussen dat de hartslag van je partner erop doorgeeft. Dus als ze op een andere plek slapen, kun je nog steeds diep met ze verbonden zijn omdat je hun hartslag kunt horen en voelen.

Er zijn al sextoys met afstandsbediening dat een handsfree seksuele ervaring biedt. En de toekomst wordt nog interessanter. Er zijn doktoren die elektroden in de buurt van het ruggenmerg implanteren om je met één druk op de knop een orgasme te bezorgen.

“We moeten rekening houden met de gevolgen op lange termijn. Een daarvan is dat als mensen virtuele seks beginnen te verkiezen boven echte seks, wat voor invloed heeft dat op de vruchtbaarheid en het voortbestaan ​​van onze soort? Een andere is hoe het de kwaliteit van onze relaties met andere mensen beïnvloedt – zal het ons uit elkaar duwen of onze empathie verminderen?”

Volgens de WSJ gaan we het allemaal zien. Want wat wordt uitgevonden komt op de markt en wat op de markt is zullen we kopen.