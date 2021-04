Knuffelen mag weer in veel verpleeghuizen

Langzaam keren delen van het gewone leven terug. Verpleeghuizen waar minstens 80 procent van de bewoners is gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen de coronamaatregelen versoepelen.

Een volledig gevaccineerde bewoner kan op de eigen kamer een of meerdere vaste bezoekers ontvangen, waarbij het dragen van een mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig zijn, schrijft het ministerie van Volksgezondheid. De bezoekers moeten dan wel negatief zijn getest of gevaccineerd. Ook kunnen activiteiten met grotere groepen weer worden opgestart en kunnen er bijvoorbeeld weer meer vrijwilligers en kappers aan het werk in het verpleeghuis.

Onder bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is een half miljoen prikken gezet, meldt het ministerie. Daardoor daalt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens "heel sterk" op deze locaties.

Omdat iedere locatie anders is, moet per plek worden bekeken welke versoepelingen verantwoord zijn, volgens het ministerie.