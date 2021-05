Wil je geen scheiding? Verwacht dan niet teveel

Onderzoekers van de Florida State University volgden 135 pasgetrouwde stellen en interviewden hen gedurende 4 jaar om de zes maanden. In het begin werd aan partners gevraagd om vragenlijsten in te vullen om te bepalen hoe goed het met hun relatie ging.

De koppels werden ook gefilmd terwijl ze alleen met elkaar communiceerden.

Na die 4 jaar werd de balans opgemaakt.

Er bleken twee belangrijke oorzaken voor ellende.

Slechte communicatie en het vermijden van rechtstreekse conflicten

Te hoge verwachtingen.

Als je niet in staat bent elkaar duidelijk te maken wat je wilt en wat je niet wilt kom je in de problemen. Er zijn veel mensen die hun ongenoegen indirect tot uitdrukking brengen. Door sarcastisch te doen, of non-verbaal hun irritatie te uiten (diepe zuchten, rollende ogen). Dat leidt tot niets. Zeggen wat je dwars zit en er dan desnoods ruzie over maken help veel beter.

En dan de verwachtingen. Er zijn mensen die denken dat hun huwelijk de hemel op aarde gaat brengen. Dat er louter hoogtepunten in aantocht zijn. De huwelijken van die mensen zijn gebouwd op een misverstand. Niemands huwelijk is uitsluitend rozengeur. Reële verwachtingen, leert het onderzoek, dragen bij aan gezonde relaties