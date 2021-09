Probeer je lief niet te veranderen – en andere tips om je relatie te versterken

Als je van die ander houdt als hij of zij maar X zou veranderen, dan houd je niet van haar of hem. Dan ben je met iemand die nog moet worden zoals jij wil. Doe het niet. Waardeer je partner om wat deze is, of zoek iemand anders.

Dat is het dringende advies van Sarah Calvert, relatietherapeute in Londen, in de Guardian. Ze heeft nog 4 tips voor een langdurige vervullende relatie.

Wees dankbaar, dagelijks

"Het is gemakkelijk om je te richten op wat ontbreekt, dus ik nodig mensen uit om dagelijks na te denken over wat ze waarderen aan de andere persoon. Zoek elke dag één ding en vertel het ze.”

Ontdek waardoor je partner zich geliefd voelt

"Sommige mensen voelen zich geliefd door iets aardigs van hun partner, van een kopje thee voor hen in bed tot een compliment", zegt Calvert. Sommigen hebben woorden nodig om te horen dat ze geliefd zijn. Voor anderen is fysiek contact belangrijker: intimiteit, seks, hand in hand. Misschien is het quality time, met je volledige aandacht."

Communiceer helder

"Goede communicatie bevordert emotionele intimiteit, wat kan leiden tot grotere gevoelens van vervulling, begrip, vertrouwen en veiligheid.”

Ga nergens zo maar van uit

"Het kan heel gemakkelijk zijn om de voor de hand liggende dingen niet te zeggen, omdat je ervan uitgaat dat de ander het weet", zegt Holmes. Vul niet in wat de ander denkt of voelt. Ga na of het wel klopt wat jij denkt. Probeer actief te luisteren, stelt Calvert voor. "Doe moeite om volledig aanwezig te zijn en echt te leren wat er voor die persoon aan de hand is, in plaats van alleen woorden te horen."