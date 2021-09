Bekende evolutionair psycholoog: ‘Mannen leiden leven vol onvervuld verlangen in stille wanhoop’

De seksuele behoeften van mannen en vrouwen lopen nogal uiteen. Na dertig jaar onderzoek naar de verschillen in seksuele drijfveren kan evolutionair psycholoog David Buss maar één ding concluderen: "Veel mannen leiden een leven vol onvervuld verlangen."

"Mannen en vrouwen hebben onderliggend verschillende motivaties om te vrijen," begint Buss in een uitgebreid interview in Vlaamse krant De Morgen. "Want de biologische consequenties zijn voor de ene veel groter dan voor de andere. Mannen hebben in het algemeen meer zin in seks en verlangen naar meer ‘afwisseling’. Ze hebben behoefte aan een grotere variëteit in partners en zoeken sneller naar nieuwe kansen om aan hun trekken te komen. Seks met complete vreemden vinden velen best oké. Ze zien er geen probleem in om te vrijen met een partner wiens naam ze niet kennen. Ze hebben minder behoefte om in een seksuele relatie psychologisch te investeren of zich emotioneel te binden. Terwijl voor de meeste vrouwen seks met een relatie verbonden is of aan psychologische betrokkenheid gekoppeld is. Die uiteenlopende beweegredenen zorgen voor conflicten tussen de geslachten."

Monogamie

Buss vindt het dan ook moeilijk te zeggen of monogamie een goed uitgangspunt is voor een relatie. "Als het criterium is om seksueel geweld zoveel mogelijk in te dammen, is monogamie vermoedelijk het ideaal. Maar een ander criterium zou kunnen zijn: hoe vervullen we de verlangens van mensen? Dan is monogamie níét de meest aangewezen relatievorm. Want er is nu eenmaal dat diep ingebakken mannelijke verlangen naar seksuele variëteit. Daar wordt meestal zedig over gezwegen, wat niet verstandig is."

“De meeste mannen hebben verlangens die nooit ingewilligd zullen worden. De enigen die wél aan al hun trekken komen, zijn rocksterren als Mick Jagger. Alle anderen leiden hun leven vol onvervuld verlangen in stille wanhoop."