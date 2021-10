De liefde is een sterk medicijn: “Door een lange relatie leven we langer”

Een fijne relatie is niet alleen heel gezellig, je leeft er ook langer en gezonder door. Dat zegt de Duitse wetenschapper Werner Bartens, die het boek Het geheim van lange liefde, schreef.

Volgens hem is een stabiele, langdurige relatie essentieel voor onze gezondheid. “Dat blijkt heel duidelijk uit onderzoeken. Lange relaties maken dat we langer leven, gelukkiger zijn en gezonder blijven," zegt Bartens tegen Het Laatste Nieuws. "Vroeger was dat enkel een aanname van psychologen, intussen kunnen we dat medisch bewijzen voor zowat ieder orgaan in ons lichaam. Het hart blijft langer gezond, we krijgen minder snel herseninfarcten, mannen krijgen minder gezwellen aan de twaalfvingerige darm, vrouwen hebben een betere prognose bij borstkanker, het immuunsysteem is sterker, noem maar op. Een liefdevolle relatie biedt ons een onvervangbare houvast, ze is in staat om stressmoleculen onschadelijk te maken. De liefde zou op voorschrift bij de apotheek te halen moeten zijn. Zo werkt het helaas niet, en het is natuurlijk ook geen reden om per se een relatie aan te gaan. Maar de liefde is wel een enorm sterk medicijn.”

Bartens stelt dan ook dat singles een ongelukkiger, ongezonder en korter leven leiden. “Het is bovendien ook een mythe dat singles meer seks hebben. Dat is niet zo. Ze zijn daarenboven eenzamer dan wie een relatie heeft. We weten wel dat singles langer leven wanneer ze een kat in huis halen, of vol overgave voor hun planten zorgen. Maar het effect is toch niet hetzelfde als bij een relatie met een andere mens. We hebben wederkerigheid nodig. Nog meer dan onder psychisch of fysiek geweld, lijdt de mens onder volledig genegeerd te worden. En de communicatie van een huisdier, laat staan die van een potplant, is al bij al toch zeer beperkt.”