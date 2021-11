Als je elkaar kent van een datingsite is de kans op scheiden groter

Elkaar vinden via een dating-app is nu de meest succesvolle manier om een relatie te beginnen, maar het brengt ook grotere risico's met zich mee op een vroegtijdige breuk dan traditionele vormen van daten.

Koppels die elkaar voor het eerst online hebben ontmoet, hebben zes keer meer kans om te scheiden in de eerste drie jaar dan koppels die samen zijn gekomen via vrienden, familie en buren of andere old skool ontmoetingsmanieren.

Onderzoekers van Savanta ComRes, een adviesbureau voor marktonderzoek, dat 2.027 gehuwde volwassenen van boven de 30 ondervroeg, constateerde dat grote verschil.

Harry Benson, onderzoeksdirecteur van de Marriage Foundation, die opdracht gaf tot het onderzoek, denkt dat het komt omdat je online volkomen onbekenden ontmoet. Je hebt geen gemeenschappelijke achtergrond, je kent elkaars vrienden niet. "Koppels die elkaar online hebben ontmoet trouwen als relatieve vreemden.”

De studie, Relatieve vreemden: het belang van sociaal kapitaal voor het huwelijk , suggereert echter dat niet alles verloren is.

De kloof in het echtscheidingspercentage met degenen die elkaar via familie en vrienden hebben leren kennen, begint na vijf jaar kleiner te worden en na tien jaar is het verschil bijna weg.