ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

tips
door Jeannette Kras
zondag, 24 mei 2026 om 18:21
anp 459966887
In die hitte verlies je een hoop vocht. En zout. Hoewel een zouttekort hoogst onwaarschijnlijk is, kan een korreltje extra geen kwaad op deze warme dagen. Maar dan liefst wel op een gezonde manier.
Deze 6 snacks zijn een prima keuze op een mooie zomerdag:
  1. Edamame
    De Japanse boontjes zijn doorgaans stevig gezout, maar edamame blijft een gezonde peulvrucht, die het prima doet als tussendoortje.
  2. Zelfgeroosterde noten
    Je kunt ze kant en klaar in een zakje kopen, maar als je even tijd hebt, is het wel zo smakelijk om ze zelf te roosteren. Kun je er meteen je favoriete kruiden aan toevoegen.
  3. Geroosterde kikkererwten
    Voor wie op de calorietjes let, zijn kikkererwten een goed alternatief. Ze zitten boordevol eiwitten en je kunt ze gemakkelijk zelf roosteren in de oven met wat olie, zout of paprikakruiden.
  4. Gekookte eieren
    Je moet ervan houden en vernieuwend is het allerminst, maar het blijft een geschikt tussendoortje. Een gekookt eitje bevat uiteraard veel eiwitten en gezonde vetten. En het kan niet zonder een snufje zout.
  5. Dadels met geitenkaas en spek
    Deze combinatie is geniaal. Vul een dadel met wat geitenkaas, wikkel er een spekje omheen en bak hem kort in de koekenpan. Uiteraard kan hij ook zonder spek. Dan heb je nog steeds een heerlijk vegahapje.
  6. Zoute popcorn
    Dit lijstje moet natuurlijk eindigen met popcorn. Een relatief calorie-arm tussendoortje, dat heerlijk smaakt bij een filmpje of op je terrasje.
Bron(nen): Metro
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1488864731

Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

relationship-map-Europe-Muslim

Hoe zou jij het vinden als je kind met een moslim-partner thuiskomt?

shutterstock_2663656857

Ranglijst van de landen met de beste gezondheidszorg: Nederland in de top 5

177322306_m

Verdwalen in het digitale niets: waarom 'backrooms’ miljoenen mensen fascineren

shutterstock_1548474035

Slim boeken in onzekere tijden: zo wordt je reis goedkoper én flexibeler

Loading