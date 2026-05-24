6 gezonde snacks voor als het héél warm is

In die hitte verlies je een hoop vocht. En zout. Hoewel een zouttekort hoogst onwaarschijnlijk is, kan een korreltje extra geen kwaad op deze warme dagen. Maar dan liefst wel op een gezonde manier.
Deze 6 snacks zijn een prima keuze op een mooie zomerdag:
- Edamame
De Japanse boontjes zijn doorgaans stevig gezout, maar edamame blijft een gezonde peulvrucht, die het prima doet als tussendoortje.
- Zelfgeroosterde noten
Je kunt ze kant en klaar in een zakje kopen, maar als je even tijd hebt, is het wel zo smakelijk om ze zelf te roosteren. Kun je er meteen je favoriete kruiden aan toevoegen.
- Geroosterde kikkererwten
Voor wie op de calorietjes let, zijn kikkererwten een goed alternatief. Ze zitten boordevol eiwitten en je kunt ze gemakkelijk zelf roosteren in de oven met wat olie, zout of paprikakruiden.
- Gekookte eieren
Je moet ervan houden en vernieuwend is het allerminst, maar het blijft een geschikt tussendoortje. Een gekookt eitje bevat uiteraard veel eiwitten en gezonde vetten. En het kan niet zonder een snufje zout.
- Dadels met geitenkaas en spek
Deze combinatie is geniaal. Vul een dadel met wat geitenkaas, wikkel er een spekje omheen en bak hem kort in de koekenpan. Uiteraard kan hij ook zonder spek. Dan heb je nog steeds een heerlijk vegahapje.
- Zoute popcorn
Dit lijstje moet natuurlijk eindigen met popcorn. Een relatief calorie-arm tussendoortje, dat heerlijk smaakt bij een filmpje of op je terrasje.