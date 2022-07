Studie: dit zijn de 7 dealbreakers in een prille relatie

Dat hij te lang praat over zijn nieuwe auto of dat zij weer begint over haar ex, dat zijn dingen waar je wel over heen kunt stappen als je aan het daten bent, maar er zijn ook echte dealbreakers: eigenschappen bij een partner, die maken dat je hard wegrent.

Nieuw onderzoek van Csajbók en Berkics gaat verder in op wat mensen níét willen in een relatie. Ze verzamelden een groot aantal slechte en goede eigenschappen en analyseerden in welke mate mensen zich daar wel of niet toe aangetrokken voelen.

Zij komen tot zeven eigenschappen, die je terecht dealbreakers mag noemen bij een eventuele nieuwe partner.