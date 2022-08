Tinder voor boekenwurmen

Het gewone Tinder draait om uiterlijk en om snoevende teksten die mensen schrijven over zichzelf. Maar nu komt Klerb, en daar draait het om de boeken die je mooi vindt. Klerb is al de Tinder genoemd voor boekenwurmen omdat het je matcht met mensen in je omgeving op basis van je gedeelde interesses in boeken.

Met Klerb hoef je ze niet per se te daten. Je kunt gewoon afspreken met mensen die dezelfde boeken leuk vinden als jij, of samen een boekenclub vormen.

"Het is geen hook-up-app", benadrukt Abe Winter, de New Yorker die Klerb ontwikkelt.

"Uit een informele enquête blijkt dat ongeveer 10% van de 30-plus dating-app-profielen praat over boeken of lezen. Er is dus vermoedelijk een markt.

Winter heeft een wachtlijst en is van plan de app uit te rollen wanneer hij voldoende geïnteresseerde gebruikers op voldoende geografische locaties bereikt om de algoritmen te laten werken.