Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

Achter het esthetische genot van bloemen schuilt namelijk een schokkende waarheid: veel bloemen zijn doordrenkt met giftige chemicaliën die schadelijk zijn voor zowel het milieu als de biodiversiteit.

Bloemen vol gif

Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat veel bloemen die in winkels worden verkocht, besproeid zijn met een cocktail van pesticiden en andere schadelijke stoffen. Tijdens hun onderzoek werden op verschillende bloemboeketten maar liefst 43 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden, met gemiddeld acht verschillende soorten per boeket. Gemengde boeketten scoorden hierbij het slechtst, met een concentratie van 0,77 mg gif per kilo bloemen. Dat lijkt misschien weinig, maar zelfs een minuscule hoeveelheid van sommige pesticiden kan honderden honingbijen doden.

Illegale bestrijdingsmiddelen

Niet alleen worden er grote hoeveelheden toegestane pesticiden gebruikt, maar er werden ook illegale stoffen aangetroffen. Zo bleek uit het onderzoek dat op bloemen in Nederland verboden bestrijdingsmiddelen zoals mandipropamid en spiroxamine werden aangetroffen, in concentraties ver boven de toegestane limieten. Dit is niet alleen een probleem voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen die met deze bloemen werken of ze in huis hebben.

Bijen in gevaar

De impact van deze chemicaliën op bijen is misschien wel het meest zorgwekkend. Honingbijen, die essentieel zijn voor de bestuiving van onze gewassen en bloemen, worden ernstig bedreigd door de pesticiden op commerciële bloemen. Greenpeace vond dat 27 van de aangetroffen pesticiden zeer schadelijk zijn voor bijen, en dat sommige bloemen zelfs stoffen bevatten die in Nederland volledig verboden zijn. Deze giftige bloemen veranderen zo van een bron van vreugde in een stille killer voor ons ecosysteem.

Kies voor milieuvriendelijke alternatieven

Gelukkig zijn er alternatieven. Bloemen met een EKO-keurmerk of het MPSA-Natural Protected keurmerk worden geteeld zonder schadelijke pesticiden. Door te kiezen voor milieuvriendelijke bloemen, of zelfs door bloemen uit je eigen tuin te plukken, kun je bijdragen aan een gezondere planeet en het voortbestaan van onze essentiële bestuivers.

Verder lezen over dit onderwerp

1. De giftige waarheid over bloemen – Greenpeace (https://www.greenpeace.org/nl/natuur/352/valentijnsboeketten-blijken-rouwboeketten-voor-de-bijen/

2. Bloemen vol pesticiden: de verborgen realiteit – Ecogoodies https://ecogoodies.nl/een-ramp-voor-het-milieu-de-giftige-waarheid-over-bloemen/

3. Hoe pesticiden bijen bedreigen – Greenpeace. https://www.greenpeace.org/nl/natuur/10605/hoe-pesticiden-bijen-bedreigen-en-wat-je-kunt-doen/