Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

De anatomie en het gedrag van de huiskat zijn verbluffend efficiënt en geoptimaliseerd door miljoenen jaren evolutie. De ruggengraat van een kat
is extreem flexibel, waardoor ze moeiteloos kunnen springen, draaien en vallen zonder ernstige verwondingen op te lopen.
Katten
beschikken bovendien over razendsnelle reflexen en nachtzicht dat tot zes keer beter is dan dat van mensen. Elk lichaamsdeel, van hun scherpe hoektanden tot hun stille, behendige pootjes, is toegespitst op één doel: perfecte roofdier-efficiëntie. (en dan ook nog schattig)
Biologische stilstand als kracht
Wat katten uniek maakt,
is hun uitzonderlijk kleine evolutionaire variatie. Waar andere dieren zich splitsen in uiteenlopende vormen en functies, zijn katten nauwelijks veranderd. Van huiskat tot tijger: hun bouw, hun gedrag en zelfs hun schedelvorm zijn opvallend gelijk. Dit wijst erop dat katten hun "evolutionaire niche" zo succesvol hebben ingevuld dat er nauwelijks nog aanpassingen nodig zijn geweest—een zeldzaamheid in het dierenrijk.
Katten in de Oudheid
Deze perfecte eigenschappen
zijn vermoedelijk de reden dat de oude Egyptenaren katten zo hoog aansloegen. Katten werden niet alleen gewaardeerd vanwege hun superieure jachtkwaliteiten, maar speelden ook een grote rol in het religieuze leven. Ze symboliseerden goddelijke bescherming, en de godin Bastet werd vaak met een kattenkop afgebeeld. Het respect voor katten was zo groot dat de doodstraf kon volgen op het doden van een kat, zelfs per ongeluk.2
Meer dan biologie
De biologische perfectie
van de kat gaat hand in hand met hun unieke gedrag: een combinatie van onafhankelijkheid, precisie en, wanneer het hen uitkomt, verrassende empathie. Katten weten precies wanneer ze moeten toeslaan en wanneer ze een stap terug moeten zetten—ook dat lijkt haast een kunstwerk van evolutie.