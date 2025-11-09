Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”

Een tweedehandswagen kopen , scheelt flink wat geld. Maar hoe zorg je ervoor dat je geen kat in de zak aanschaft? Naast de uiterlijke staat en het bouwjaar is de kilometerstand een van de meest doorslaggevende factoren voor betrouwbaarheid – en er is een punt waarop de meeste experts zeggen: beter niet meer doen.

In de tweedehandsmarkt wordt 150.000 kilometer beschouwd als een kantelpunt. “Het is een magische grens”, zeggen autohandelaren. Tot dat moment blijft een wagen meestal betrouwbaar, zolang het onderhoud op orde is. Maar daarboven stijgt het risico op dure reparaties flink.

Magische grens

Na 150.000 kilometer beginnen onderdelen als de koppeling, distributieriem, versnellingsbak en elektronische systemen te piepen en te kraken. Ook slijtage aan ophanging, remmen en airco komt vaker voor. Een auto kan dan nog prima rijden, maar onverwachte kosten liggen op de loer.

Toch zegt een kilometerstand niet alles. Een goed onderhouden wagen met 180.000 kilometer kan beter zijn dan een verwaarloosd exemplaar met 120.000 kilometer op de teller. Daarom is het slim om te kijken naar het onderhoudsboekje, keuringsrapporten en de rijstijl van de vorige eigenaar.

Diesel of benzine

Bij dieselwagens ligt de grens wat hoger. Ze zijn gebouwd voor lange afstanden en kunnen bij goed onderhoud makkelijk 250.000 kilometer of meer halen. Benzinewagens slijten normaal gesproken sneller, al speelt merk en rijstijl ook mee.

Wie zijn wagen later weer wil doorverkopen, heeft met een lagere kilometerstand een streepje voor. Jongere wagens zijn bovendien zuiniger, milieuvriendelijker en uitgerust met moderne technologie.

Laat een expert meekijken

Twijfel je over een aankoop? Laat een onafhankelijke expert of garagehouder de wagen keuren. Die ziet vaak in één oogopslag of de technische staat past bij de kilometerstand — en voorkomt dat jouw koop een duur staartje krijgt.