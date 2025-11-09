ECONOMIE
Muziek luisteren heeft verrassend veel invloed op je risico op dementie

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
zondag, 09 november 2025 om 12:49
ANP-540137770
Goed nieuws voor iedereen die graag de radio aanzet of nog steeds zijn oude lp’s draait: muziek luisteren op latere leeftijd kan het risico op dementie met bijna 40 procent verlagen, blijkt uit nieuw onderzoek van de Monash University in Australië.
Wetenschappers volgden 10.893 Australiërs van 70 jaar en ouder die bij aanvang van het onderzoek nog geen dementie hadden. Ze werden ondervraagd over hun luistergewoontes en of ze zelf een instrument bespeelden. Na drie jaar bleek dat de deelnemers die “altijd” naar muziek luisterden 39 procent minder kans hadden op dementie dan mensen die dat zelden of nooit deden. Ook hadden ze 17 procent minder kans op mildere vormen van geheugenproblemen en scoorden ze beter op geheugentests. De voordelen golden niet alleen voor luisteraars. Mensen die regelmatig zelf muziek maakten, bijvoorbeeld door piano of gitaar te spelen, hadden 35 procent minder kans om dementie te ontwikkelen.
Volgens hoofdonderzoeker Emma Jaffa laat dit zien dat muziek een laagdrempelige manier is om je hersenen gezond te houden. “Muziekactiviteiten kunnen een toegankelijke strategie zijn om cognitieve achteruitgang bij ouderen tegen te gaan, al kunnen we nog niet zeggen dat muziek de oorzaak is van het lagere risico.”
Toch lijkt het effect logisch. Muziek stimuleert een groot deel van de hersenen tegelijk – van het geheugen tot de motoriek en emoties – en dat houdt neurale netwerken actief. “Luisteren naar muziek activeert verschillende hersengebieden en zorgt voor cognitieve stimulatie”, aldus neuropsychiatrisch epidemioloog Joanne Ryan in een radio-interview. “Dat kan helpen om het risico op dementie te verlagen.”
Bron: Science Alert

