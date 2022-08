Waarom sneuvelen zoveel relaties na de vakantie?

Na de zomervakantie hebben echtscheidingsadvocaten het druk: dat tripje naar het zuiden heeft de relatie niet zelden de das omgedaan. Hoe komt het dat relaties onder druk komen te staan in de zomerperiode?

Nynke Nijman, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek ‘De Relatie APK, over de vakantie als broeinest van conflicten’ vertelt aan HLN: “Dat heeft alles met verwachtingen te maken. Het lijkt tegenwoordig wel alsof de vakantie goed moet maken wat eerder in het jaar minder leuk was. Het moet geweldig en gezellig zijn, we verwachten blije en vrolijke gezichten, zodat iedereen na twee of drie weken weer opgeladen huiswaarts keert. Ook de accommodatie moet perfect zijn en in veel gevallen wordt daar serieus veel geld aan besteed. Kortom: de vakantie wordt zo’n beetje beschouwd als het hoogtepunt van het jaar.’’

En dan valt het natuurlijk vaak tegen, want in de praktijk blijkt het helemaal niet zo leuk te zijn om constant op elkaars lip te zitten en alles samen te doen. Irritaties over slechte gewoontes van de ander komen twee keer zo hard boven, want ze zijn niet te negeren. Vooral bij koppels met kinderen lopen de spanningen vaak op. Zijn er geen kinderen dan kunnen stellen hun vakantie veel meer invullen zoals ze zelf willen. “Zij kunnen gaan voor ontspanning, rust en qualitytime op de momenten die zij kiezen. Zijn er jonge kinderen in het spel, dan is dat veel minder het geval. Dan kun je nooit alle neuzen dezelfde kant op krijgen, dat is onrealistisch.”

Ook het idee dat je de seks, waar het niet van kwam, in de vakantie in gaat halen, kun je vergeten. “Mensen denken: dat gaan we in die periode inhalen. Maar hoe dan wanneer je met z’n vieren in een tent ligt? Dan moet je behoorlijk creatief zijn wil je je kinderen daar niet mee confronteren. Hetzelfde geldt voor een caravan waar de muren van papier zijn. Dat kan voor frustraties zorgen.”

Maar hoe voorkom je dat het écht misgaat? De twee belangrijkste tips: temper de verwachtingen, want perfect gaat het niet worden. En doe niet alles samen als de ander daar geen zin in heeft.