Zijn we nog steeds monogaam? En 5 andere vragen om aan je partner te stellen

Gaat het nog goed met je relatie? De zes vragen hier, van een relatietherapeut in de New York Times helpen je om in te checken, hoe het er voor staat. Het zijn vragen om het gesprek op gang te helpen, voor als je bang bent dat de sleur er voor heeft gezorgd dat er dingen ongenoemd blijven.

Wat doen we graag samen voor de lol? Wat vinden we leuk aan ons seksleven? Hoe helpen we elkaar door moeilijke tijden? Zitten we nog steeds op dezelfde lijn over monogamie? Is er iets waar je je zorgen over maakt waar je me nog niet over hebt verteld? Hoe kan ik je helpen om je meer geliefd te voelen?