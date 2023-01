13 tekenen van hoge emotionele intelligentie

LOOD

Vraag je je af hoe emotionele intelligentie er in het dagelijks leven uitziet? Justin Bariso, expert emotionele intelligentie geeft deze 13 voorbeelden

1. Je denkt na over gevoelens.

Emotionele intelligentie begint met wat zelf- en sociaal bewustzijn wordt genoemd, het vermogen om emoties (en hun impact) te herkennen bij jezelf en bij anderen.

Dat besef begint met reflectie. Je stelt vragen als:

Wat zijn mijn emotionele sterke punten? Wat zijn mijn zwakke punten?

Hoe beïnvloedt mijn huidige stemming mijn gedachten en besluitvorming?

Wat gebeurt er onder de oppervlakte dat van invloed is op wat anderen zeggen of doen?

2. Je pauzeert.

De pauze is net zo eenvoudig als even de tijd nemen om te stoppen en na te denken voordat je spreekt of handelt. (Gemakkelijk in theorie, moeilijk in de praktijk.) Dit kan je helpen gênante momenten te voorkomen of te snel toezeggingen te doen.

Met andere woorden, pauzeren helpt je om geen blijvende beslissing te nemen op basis van een tijdelijke emotie.

3. Je streeft ernaar je gedachten te beheersen.

Je hebt weinig controle over de emotie die je op een bepaald moment ervaart. Maar je kunt je reactie op die emoties beheersen door je te concentreren op je gedachten.

4. Je hebt baat bij kritiek.

Niemand houdt van negatieve feedback. Maar je weet dat kritiek een kans is om te leren, ook al wordt het niet op de beste manier gebracht. En zelfs als het ongegrond is, geeft het je een kijkje in hoe anderen denken.

Als je negatieve feedback krijgt, houd je je emoties onder controle en vraag je jezelf af: hoe kan dit mij beter maken?

5. Je toont authenticiteit.

Authenticiteit betekent niet altijd alles over jezelf met iedereen delen. Het betekent wel zeggen wat je bedoelt, menen wat je zegt en vooral vasthouden aan je waarden en principes.

Je weet dat niet iedereen het op prijs zal stellen als je je gedachten en gevoelens deelt. Maar degenen die er toe doen, zullen dat wel doen.

6. Je toont empathie.

Het vermogen om empathie te tonen, waaronder het begrijpen van de gedachten en gevoelens van anderen, helpt je om contact te maken met anderen. In plaats van anderen te beoordelen of te labelen, werk je hard om de dingen door hun ogen te zien.

Empathie betekent niet noodzakelijkerwijs dat je het eens bent met het standpunt van een ander. Het gaat veeleer om het streven om te begrijpen, waardoor je diepere, meer verbonden relaties kunt opbouwen.

7. Je prijst anderen.

Alle mensen hunkeren naar erkenning en waardering. Wanneer je anderen prijst, bevredig je dat verlangen en bouw je vertrouwen op in het proces.

Dit begint allemaal wanneer je je richt op het goede in anderen.

8. Je geeft nuttige feedback.

Negatieve feedback heeft een groot potentieel om de gevoelens van anderen te kwetsen. Als je je dit realiseert, herformuleer je kritiek als constructieve feedback, zodat de ontvanger het als nuttig in plaats van schadelijk ziet.

9. Je verontschuldigt je.

Er is kracht en moed voor nodig om te kunnen zeggen dat het je spijt. Maar daarmee getuigt je van nederigheid, een eigenschap die anderen vanzelf naar je toe zal trekken.

Emotionele intelligentie helpt je beseffen dat verontschuldigen niet altijd betekent dat je ongelijk hebt. Het betekent wel dat je je relatie meer waardeert dan je ego.

10. Je vergeeft en vergeet.

Vasthouden aan wrok is als een mes in een wond laten zitten. Terwijl de overtredende partij verder gaat met hun leven, geef je jezelf nooit de kans om te genezen.

Wanneer je vergeeft en vergeet, voorkom je dat anderen je emoties gijzelen, waardoor je vooruit kunt gaan.

11. Je komt je afspraken na.

Het is tegenwoordig gebruikelijk dat mensen een overeenkomst of toezegging verbreken wanneer ze daar zin in hebben. Een avondje Netflix kijken met een vriend zal natuurlijk minder kwaad doen dan een belofte aan je kind breken of een belangrijke zakelijke deadline missen.

Maar als je er een gewoonte van maakt om uw woord te houden - in grote en kleine dingen - ontwikkelt je een sterke reputatie van betrouwbaarheid en betrouwbaarheid.

12. Je helpt anderen.

Een van de beste manieren om de emoties van anderen positief te beïnvloeden, is hen te helpen.

De meeste mensen geven er niet echt om waar je bent afgestudeerd, of zelfs maar om je eerdere prestaties. Maar hoe zit het met de uren die je bereid bent uit je schema te halen om te luisteren of te helpen? Ben je bereid om de loopgraven in te gaan en naast hen te werken?

Acties als deze bouwen vertrouwen op en inspireren anderen om uw voorbeeld te volgen wanneer het erop aankomt.

13. Je beschermt jezelf tegen emotionele sabotage.

Je realiseert je dat emotionele intelligentie ook een duistere kant heeft, zoals wanneer individuen proberen de emoties van anderen te manipuleren om een ​​persoonlijke agenda te promoten of voor een andere egoïstische zaak.

En daarom blijf je je eigen emotionele intelligentie aanscherpen - om jezelf te beschermen als ze dat doen.