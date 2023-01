Liefdesonderzoeker: “Liefde is meer dan een basisemotie, het is een manier van denken”

De liefde is niet alleen een zaak van het hart, maar ook van het verstand ontdekte neurowetenschapper Stephanie Cacioppo na jarenlang onderzoek. In de Volkskrant vertelt ze hoe ze hersenscans maakte van verliefde studenten.

"Mijn verwachting was dat liefde vooral het emotionele deel van het brein zou triggeren", begint ze. "Dat zagen we ook gebeuren. Een gebied dat bijvoorbeeld heel actief wordt is de area tegmentalis ventralis, een hartvormig gebied in de hersenen waar dopamine in het beloningscircuit wordt gepompt. Dat geeft een gevoel van blijdschap en euforie. Daarom kunnen we vaak niet stoppen met glimlachen als we verliefd zijn."

Maar er gebeurde meer. "Ik ontdekte dat ook andere gebieden van de hersenen actief worden die normaal gesproken meer worden geassocieerd met kennis. De gyrus angularis bijvoorbeeld, dat zijn twee gebieden boven je oren, is hyperactief bij verliefde mensen. Dat deel van de hersenen wordt geassocieerd met conceptueel denken, met ons vermogen om metaforen te bedenken en met creativiteit. Dat is interessant, omdat het suggereert dat liefde meer is dan een basisemotie, het is een manier van denken. Ik denk dat we de liefde kunnen zien als een keuze, een intentie."

De liefde maakt ons zelfs slimmer, aldus Cacioppo. "Verliefde stellen hebben vaak het gevoel dat ze sneller kunnen denken en creatiever zijn als ze bij elkaar zijn. Dat heeft te maken met die gyrus angularis die geactiveerd wordt, maar vooral ook met de toename van oxytocine en dopamine. Dit complexe bad van stofjes waarmee de hersenen overspoeld worden helpt ons om ons beter te voelen en sneller te denken."