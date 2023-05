De Amerikaanse uroloog Aaron Spitz heeft hij er zijn missie van gemaakt om misverstanden over het de penis de wereld uit te helpen. Daartoe schreef hij onder meer de bestseller "Het Penisboek".

“Ik wil mensen hun penis, of die van hun geliefde, laten begrijpen, leren er goed voor te zorgen en ervan laten genieten. De aanbevelingen voor voeding, beweging en andere aspecten van je levensstijl die ik bespreek in dit boek, verbeteren niet alleen de seksuele prestaties maar ook de algehele gezondheid.” zegt hij in HLN.

"De meeste mannen die denken dat hun penis te klein is, hebben een normale penisgrootte, maar alleen als je hem niet vergelijkt met de penissen in pornofilms. Ook denken mensen vaak dat erectieproblemen ‘tussen de oren’ zitten. Daardoor geven vrouwen er vaak hun man – of nog erger, zichzelf – de schuld van. Maar de oorzaak is meestal lichamelijk. Zo kan een probleem in bed een waarschuwing zijn voor een hartaanval of een beroerte op een later moment.”

“Etenswaren die het stikstofmonoxidegehalte (NO) verhogen, zijn goed voor erecties. Deze stof verhoogt de bloedtoevoer naar de penis. Viagra en vergelijkbare pillen werken ook zo. Groene bladgroenten zoals sla en paksoi zijn een van de beste bronnen.”

“Chocoladeliefhebbers blijken bijna een derde minder kans te hebben op hartziekten en beroertes, wat betekent dat zij een gezondere doorbloeding hebben en dus gezondere penissen. Het effect wordt toegeschreven aan hoge niveaus van flavonoïden in chocolade die het stikstofmonoxidegehalte verhogen. Ook pistachenoten zijn een fantastische snack voor de seks."