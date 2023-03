In deze beroepen is de kans op een echtscheiding het grootst

Je kunt je voorstellen dat de kans dat een bibliothecaris gaat scheiden kleiner is dan die van een beroemde zanger. Maar in welke beroepen sneuvelen nu de meeste huwelijken?

Voor wie zekerheid zoekt in het leven, is dat onderzocht door heel simpel te kijken welk beroep gescheiden mensen hebben. Het zijn wel cijfers uit de VS. De grootste kans op een echtscheiding heeft de gaming-manager, maar ook barkeepers en stewards en stewardessen lopen risico op een mislukt huwelijk.

Het veiligst zit je, hoe verrassend, met een actuaris of een wetenschapper.

Hoogste scheidingspercentages:

Laagste scheidingspercentages: