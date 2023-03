Waarom we zoenen

Zoenen is romantisch en bovendien onderscheidt het ons van alle andere dieren. Geen dier kust om romantische redenen. Maar grote kans dat het bij ons zo ook niet is begonnen. Veel wetenschappers houden het er op dat het begonnen is met moeders die stug eten voorkauwde voor hun kind, zoals sommige apen nog doen. Maar het kan ook zijn om seks-opwekkende hormonen over te brengen. In speeksel zitten hormonen en in je mond zitten receptoren die gevoelig zijn voor hormonen. Dus mogelijk is zoenen lustopwekkend

Evolutionair psycholoog Gordon Gallup van de Universiteit van Albany New York denkt dat we elkaar 'keuren' door te zoenen. Dieren likken en snuffelen niet alleen aan elkaar om de sociale banden aan te trekken. ‘Door zo dicht bij elkaar te komen, pikken dieren signalen en aanwijzingen op die van belang zijn voor de voortplanting’, verklaart Gallup aan Quest. ‘Door te likken, ruiken en proeven, keuren ze hun potentiële partner.’

‘Zoenen is een mechanisme dat moet doorgronden of de potentiële partner gezond is en of hij of zij genetisch goed bij je past.’ Volgens Gallup pik je al zoenend veel chemische informatie over je partner op.

Er zijn ook nog steeds wetenschappers die een verhevener doel zien als begin van het menselijk kiezen. Volgens sommige geschiedschrijvers ontstond de gewone zoen zo'n 5.000 jaar geleden in Mesopotamië. Gelovigen kusten toen de standbeelden van goden om hen te eren. De eerste erotische tongzoen - met de tong dus - ontstond daaruit later.