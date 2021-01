De 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

Is het bij u maar recht toe recht aan tussen de lakens? Geen zorgen, dat is bij de meeste mensen zo. Maar dat neemt niet weg dat er heel wat wordt gefantaseerd over spannendere seksuele escapades.

Opvallend genoeg fantaseren de meesten over dezelfde dingen. Uit onderzoek onder 4.175 Amerikanen blijkt dat deze 7 seksfantasieën steeds terugkomen.

1. Een trio

2. BDSM

3. Een andere locatie, partner of positie dan normaal

4. Seks in het openbaar

5. Een open relatie

6. Betekenisvolle seks

7. Seks met hetzelfde geslacht