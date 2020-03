De 4 dingen die je kinderen zich van je zullen herinneren

Je maakt je vermoedelijk druk om van alles. Hoe laat ze thuiskomen, of ze wel goed eten, of ze aardig tegen je zijn, over hun tafelmanieren. Dat doet er kennelijk toe voor jou. Maar ook voor je kinderen?

De opvoeding en het voorbeeld dat kinderen krijgen heeft op een paar gebieden blijvende gevolgen. De 4 belangrijkste:

1. De keren dat je ze een veilig gevoel gaf (of de keren dat je ze onveilig hebt gemaakt)

Er is een kwetsbare behoefte aan bescherming in het hart van elk kind. Je kinderen zullen zich de momenten herinneren waarop je de monsters onder hun bed hebt achtervolgd of ze hebt vastgehouden na een nachtmerrie, maar ze zullen zich zeker ook herinneren als jij juist de bron was van dreiging en onzekerheid.

2. De keren dat je ze je onverdeelde aandacht hebt gegeven

Kinderen meten liefde in de eerste plaats door onze aandacht voor hen (dat doen trouwens niet alleen kinderen). De keren dat je stopt met wat je doet om hen volle aandacht te geven, mee te spelen, er te zijn zonder meer zijn voor altijd in hun gedachten en harten gegrift. Neem de tijd om de kleine dingen met je kinderen te doen, want uiteindelijk zullen het de momenten zijn die er het meest toe doen.

3. De manier waarop je omgaat met je partner

Onze kinderen vormen hun opvattingen over wat liefde is grotendeels door te kijken hoe we elkaar behandelen. Mooie verhalen over liefde zijn aardig, maar wat kinderen bij blijft is wat ze zien, voelen en meemaken.

4. Hoe je je kind bevestigt en hoe je kritiek geeft

Het hart van een kind is als nat cement en de indruk die in het begin van het leven wordt gemaakt, zal na verloop van tijd verharden. Ze baseren hun identiteit, vermogen en eigenwaarde grotendeels op de woorden die je in die eerste jaren tot hen richt. Een deel van ons werk als ouders is corrigeren en disciplineren, maar zelfs in correctie, laat je woorden vol liefde, aanmoediging en positieve bekrachtiging zijn.