De 4 meest voorkomende oorzaken van een echtscheiding

Scheiden is tegenwoordig bijna net zo normaal als bij elkaar blijven. De helft van de huwelijken sneuvelt, maar wat zijn de belangrijkste redenen om uit elkaar te gaan? De universiteit van Kopenhagen deed navraag bij bijna 2.400 mensen die net gescheiden waren.

Gebrek aan intimiteit

Zo'n 47 procent van de ondervraagden gaf aan niets meer te voelen voor hun partner en wegens een gebrek aan intimiteit uit elkaar te gaan.

Slechte communicatie

Goede communicatie is een cruciale bouwsteen van een goede relatie. Bij 44 procent van de ondervraagden is dat dan ook wat er misging in hun huwelijk.

Gebrek aan respect en vertrouwen

Als je geen respect meer hebt voor de ander of diegene niet meer vertrouwt, is het vrij snel gedaan met de liefde.

Uit elkaar groeien

Het is een cliché, maar toch gaven veel koppels als reden voor hun echtbreuk dat ze uit elkaar waren gegroeid.