'Birthday blues': Waarom hebben zoveel mensen een slechte dag op hun verjaardag?

Het zou een feestdag moeten zijn, maar heel veel mensen vinden het verschrikkelijk: je verjaardag. De stress begint al als we klein zijn: komen er genoeg vriendjes? Het is een klassieker op YouTube en TikTok: een willekeurig kind organiseert een verjaardagsfeestje waar niemand op komt dagen, dus vragen zijn ouders hem op sociale media om hulp. Al snel gaat zijn eenzaamheid viraal en een tweede groot feest brengt het kind samen met vriendjes, brandweerlieden en politieagenten of sporthelden.

El Pais probeert te snappen waarom veel van ons zo bang zijn voor onze verjaardag. Een verjaardag is niets en alles. Er verschuift een cijfer in een tijdsindeling die we mensen zelf hebben bedacht. Maar toch is hij veelbetekenend. Ieder jaar schuiven we verder op in de rangorde. Weg van de jeugd, dichter naar de dood. Het is juist dit transcendente of metafysische karakter van verjaardagen dat veel mensen bang maakt. "Er zijn veel redenen waarom ouder worden ons een slecht gevoel kan geven", zegt psycholoog en therapeut Elvira Infante. “Natuurlijk voelen introverten zich ongemakkelijk als ze in het middelpunt van de belangstelling staan, maar ze voelen zich niet per se verdrietig. "Verdriet kan voortkomen uit bijzondere omstandigheden, zoals rouw of het gemis van dierbaren. Maar ook uit verwachtingen over die bijzondere dag: het idee dat het een bijzondere dag moet zijn".

Voor vrouwen zou het volgens haar wel eens zwaarder kunnen zijn dan voor mannen. De kinderbeslissing kan een rol spelen. En ook de positie op de ranglijst van aantrekkelijkheid. Je daalt weer een plaatsje. “Ik heb veel vrouwen behandeld die bang waren om ouder te worden”, zegt psycholoog Infante tegen El Pais. "De behandeling (volgens een cognitief-gedragsmatige benadering) omvat het aanpassen van overtuigingen en gedachten, en het verwerven van vaardigheden die de persoon helpen een gezond en sterk zelfbeeld te hebben, die niet afhangt van waarden die zo veranderlijk zijn als uiterlijk en fysieke conditie, prestaties of onvervulde verwachtingen", legt de psycholoog uit.

En dan is er de prangende vraag: wel of niet een feest? Een feest laat zien hoeveel mensen hun huis uit willen komen voor jou. Kan ook mensen bijeenbrengen die je allebei aardig vinden, terwijl ze ieder jaar ruzie krijgen.

En de enige die zich uitslooft op je verjaardag bij jij. Je zou gevierd moeten worden, maar je bent al dagen bezig met voorbereiden, staat op de avond zelf stijf van de spanning en blijft achter met de zooi.