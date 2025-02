NK wielrennen op de weg gaat alsnog door en wordt in Ede gehouden

EDE (ANP) - Wielerbond KNWU heeft toch nog een locatie gevonden voor het NK. De nationale titelstrijd voor de mannen, vrouwen en beloften wordt op 28 juni verreden in Ede. Dat hebben burgemeester René Verhulst van Ede en directeur-bestuurder Maurice Leeser van de wielerbond bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in het raadhuis in Ede.

De gemeenten Nijmegen en Berg en Dal meldden vorige maand dat ze het NK niet konden organiseren. Door de NAVO-top in Den Haag zijn er te weinig politieagenten beschikbaar voor het evenement. Vervolgens ging de KNWU op zoek naar een andere locatie. De wielerbond moest ook een nieuw parcours vinden voor het NK tijdrijden nadat de gemeente Lochem de organisatie teruggaf vanwege een gebrek aan politieagenten. De KNWU vond in Surhuisterveen een nieuwe organisator.

Het NK wielrennen vond in 2019 ook plaats in Ede. Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes veroverden toen de nationale titels. Ede heeft ervaring met de organisatie van grote wielerevenementen. Het NK kan volgens die gemeente en de KNWU daardoor plaatsvinden zonder politie-inzet, maar met ondersteuning van het motorbegeleidingsteam Assen, verkeersregelaars en vrijwilligers die al vele evenementen hebben begeleid.

Waardering voor gastgemeente

Burgemeester Verhulst benadrukt het belang van het evenement voor zijn gemeente. "Ik ben blij dat we als Ede ervoor kunnen zorgen dat het NK Wegwielrennen ook dit jaar gewoon doorgang vindt en dat wij op deze manier ook weer een mooi stuk Ede in de etalage kunnen zetten. We hebben er alle vertrouwen in dat we met de inzet van toezichthouders, vrijwilligers, wielerclubs, verkeersregelaars en een ervaren motorbegeleidingsteam een veilig en mooie nationale titelstrijd kunnen organiseren."

Directeur-bestuurder Leeser van de KNWU, spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de gemeente Ede als gastheer voor de organisatie van grote wielerevenementen. "Ondanks de aanvankelijke zorgen is het ons gelukt om het NK wegwielrennen in het oorspronkelijke weekend door te laten gaan. Dit is een geweldige prestatie en een bewijs van samenwerking en doorzettingsvermogen. Laten we uitkijken naar een spectaculair wielerfeest. Iedereen is van harte welkom om de renners en rensters aan te moedigen en deel uit te maken van dit bijzondere evenement."