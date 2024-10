BZV-liefdesavontuur van Richard en Robin eindigt in mineur: Slowakije is splijtzwam

Boer zoekt vrouw-deelnemer Richard vond in 2023 zijn hartsvriendin in Robin, maar het sprookje loopt niet goed af. Hun onwaarschijnlijke liefdesavontuur in Slowakije, dat zo veelbelovend leek, komt ten einde. “Uit liefde voor elkaar hebben we een punt achter onze liefdesrelatie gezet”, laten de twee weten aan de KRO-NCRV.

Verschillende toekomstplannen

Robin gaf eerder aan dat ze zich zowel in Nederland als in Slowakije thuis voelt – “Het is maar net waar je op een gegeven moment je vleugels uitslaat”, zei ze daarover – maar nu blijkt een gezamenlijke toekomst toch niet haalbaar. “Helaas staat een gezamenlijke toekomst op de boerderij in Slowakije onze individuele toekomstige doelen in het leven teveel in de weg”, vertellen Richard en Robin.

Liefdevol avontuur

Richard en Robin blikken met warme gevoelens terug op hun tijd samen. “Uit liefde voor elkaar hebben we een punt achter onze liefdesrelatie gezet. Het verkennen van elkaars leven was een heel avontuur waar we ruim de tijd voor hebben genomen. We kunnen terugkijken op een liefdevolle leuke tijd samen. We zullen deel van elkaars leven blijven en gunnen elkaar het beste.