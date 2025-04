Lil Kleine heeft wéér een vrouw ongelukkig gemaakt: 'Zonder vertrouwen is er geen basis meer'

Rapper Jorik Scholten (Lil Kleine) is weer vrijgezel. Zijn vriendin Anna Groeneveld geeft er 'met onwijs veel verdriet' de brui aan, heeft ze op Instagram bekendgemaakt. In haar Instagram Stories deelt ze haar verhaal.

Bij een foto van haar en Jorik schrijft Anna: “Met onwijs veel verdriet wil ik via deze weg laten weten dat Jorik en ik niet langer samen zijn.” Er was volgens de brunette 'een hele gelukkige basis', maar van respect en loyaliteit is nu geen sprake meer.

Respect en loyaliteit verdwenen

“Respect en loyaliteit zijn geen dingen waarover onderhandeld kan worden. Die zijn verdwenen, en daarmee ook het gevoel van geborgenheid.” Anna zegt 'veel liefde en energie' in de relatie te hebben gestoken en ze had het idee dat ze 'samen zouden groeien'. Maar daar blijkt nu niet langer sprake van te zijn. “Ik heb altijd met heel mijn hart geprobeerd om van ons iets heel moois te maken”, schrijft ze. “Maar zonder vertrouwen is er geen basis meer.”

Bron: RTL