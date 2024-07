Lil Kleine bevestigt nieuwe relatie: Anna

Lil Kleine heeft bevestigd dat hij een nieuwe relatie heeft. De rapper deelt zondag op Instagram foto's van hem en zijn vriendin Anna.

Op een van de foto's heeft de 29-jarige Lil Kleine zijn armen om haar heen. Op een andere geven ze elkaar een kus op de mond. "Alles", schrijft hij erbij.

De rapper was eerder samen met Jaimie Vaes, met wie hij een zoontje heeft. Vaes deed in 2022 aangifte tegen de rapper voor mishandeling, nadat beelden daarvan waren uitgelekt via sociale media. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog.