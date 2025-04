Veldkamp worstelt met Israëlisch optreden, maar blijft in gesprek

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) worstelt met het Israëlische optreden in Gaza, maar blijft inzetten op overleg. Sancties zoals een groot deel van de oppositie wil, ziet hij niet zitten. "Ook ik ben klaar met het geweld", zei hij in een debat in de Tweede Kamer.

Volgens hem laat het kabinet de Israëlische regering ook merken dat het ontevreden is. Deze week werd de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege een aanval op ambulances in Gaza. Veldkamp wees er ook op dat hij Israëlische acties heeft veroordeeld en dat deze week de regels voor de export van militaire goederen naar Israël zijn aangescherpt.

Voor de meeste oppositiepartijen gaat het niet ver genoeg. "Iedereen vraagt hier om concrete stappen", zei Jan Paternotte (D66). Hoewel ook bij coalitiepartner VVD het ongemak over het Israëlische handelen toeneemt, zit een verdere aanscherping van het kabinetsbeleid er niet in. De grootste regeringspartij PVV - afwezig bij het debat - staat volledig achter Israël.